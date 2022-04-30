Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Он также добавил, что враг еще не потерял наступательный потенциал и достаточно большие запасы военной техники.

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Точность и частота таких ударов высокоточными ракетами действительно уменьшится, но что это за оружие. Ее разрабатывали в 60-70 годах прошлого века и она предназначалась для точечного поражения и переноса ядерного заряда.

– отмечает Грабский.

Уменьшение количества высокоточных ракет и опасность для Украины

По мнению эксперта, если предположить, что оккупанты планируют попасть в военный объект, то при нашей плотной городской застройке такая ракета может попасть и в жилой дом. Поэтому очень важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и устремляться в укрытие.

"Что касается деморализации, то войска первого эшелона разбиты морально и у них действительно нет боевого духа. Пока нам нельзя надеяться, что противник поднимет руки и будет массово сдаваться в плен", – отмечает эксперт.

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