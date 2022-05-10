Украинские военные сообщают, что удалось поразить 130 целей врага. Это сделали наши ракетно-артиллерийские подразделения по линии столкновения.
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Что именно потеряли российские оккупанты:
- 68 человек личного состава;
- 5 единиц автомобильной техники;
- 1 боевую бронированную машину.
При этом ситуация на Юге остается напряженной. Украинским силам удается ее контролировать. В ОК "Юг" просят не паниковать, действовать уверенно и правильно, когда раздаются сигналы воздушной тревоги, и спускаться в укрытие. Также не следует помогать врагу, публикуя места, куда ударила ракета, и последствия обстрелов.
Обстрелы Николаевщины и Одесщины
Также украинские защитники рассказали о вражеских атаках на Николаевскую и Одесскую область 9 мая. В частности, по Николаевщине россияне били системами залпового огня, а по Одесщине – крылатыми ракетами, применяя стратегическую авиацию. Из-за этого в Одессе один человек погиб, 7 получили ранения. Своими подлыми обстрелами враг разрушил туристический объект, торговый центр и промышленные склады.
В ОК "Юг" предупреждают, что угроза обстрелов для всех регионов Украины также сохраняется. Ведь в море до сих пор базируется корабельная группировка российских захватчиков. На 6 кораблях и двух подлодках может храниться более полусотни крылатых ракет.
Украинские воины объясняют: раньше российские захватчики использовали современные ракеты воздушного базирования. Теперь, вероятно, они решили экономить, поэтому запускают старые советские. Поэтому они и попадают в гражданские объекты, убивают гражданских украинцев. Также из-за этого оказывают психологическое давление, потому что постоянно держат под угрозой.
Последние обстрелы россиян
- Российские захватчики стали почаще выпускать снаряды по приграничной местности Сумской области. Оттуда они убегали после разгрома от ВСУ. В частности, один из последних обстрелов был в Белопольской общине. Провели его из систем залпового огня.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что 10 мая днем россияне в очередной раз ударили артиллерией и системами залпового огня по городу Северодонецк. Они цинично разбили газопровод. Жители города остались без газа.
- Также Гайдай заверил, что идет оборона города Попасная. Ведь оккупантское минобороны России распространяло фейк о том, что якобы они город уже захватили. По словам Гайдая, оборона держится крепко, а россияне "в пакетах".
Как уничтожают врага в Луганской области: смотрите видео