Українські військові повідомляють, що вдалось уразити 130 цілей ворога. Це зробили наші ракетно-артилерійські підрозділи на лінії зіткнення.

До теми "Порвали танк, як ганчірку": бійці ТРО знищили під Харковом "російську гордість"

Що саме втратили російські окупанти

Оперативне командування "Південь" повідомило, що втрати ворога:

68 осіб особового складу;

5 одиниць автомобільної техніки;

1 бойову броньовану машину.

Зауважимо, що Генштаб звітував про втрати ворога станом на 10 травня. Вони становлять вже 26 тисяч особового складу.

При цьому ситуація на Півдні залишається напруженою. Українським силам вдається її контролювати. В ОК "Південь" просять не панікувати, діяти впевнено і правильно, коли лунають сигнали повітряної тривоги й спускатись в укриття. Також не слід допомагати ворогу, публікуючи місця, куди вдарила ракета, та наслідки обстрілу.

Обстріли Миколаївщини та Одещини

Також українські захисники розповіли про ворожі атаки на Миколаївську та Одеську області 9 травня. Зокрема, по Миколаївщині росіяни били системами залпового вогню, а по Одещині – крилатими ракетами, застосовуючи стратегічну авіацію. Через це в Одесі одна людина загинула, 7 – отримали поранення. Своїми цинічними обстрілами ворог зруйнував туристичний об'єкт, торговий центр та промислові склади.

В ОК "Південь" попереджають, що загроза обстрілів для всіх регіонів України також зберігається. Адже в морі досі базується корабельне угруповання російських загарбників. На 6 кораблях та двох підводних човнах може зберігатися понад пів сотні крилатих ракет.

Українські воїни пояснюють: раніше російські загарбники використовували сучасні ракети повітряного базування. Тепер, мабуть, вони вирішили економити, тому запускають старі радянські. Тому вони й підло влучають в цивільні об'єкти, вбивають мирних українців. Також через це чинять психологічний тиск, бо постійно тримають людей у напрузі.

Останні обстріли росіян

Російські загарбники стали частіше випускати снаряди по прикордонній території Сумської області. Звідти вони втікали після розгрому від ЗСУ. Зокрема, один з останніх обстрілів був у Білопільській громаді. Провели його з систем залпового вогню.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що 10 травня вдень росіяни вкотре вдарили артилерією та системами залпового вогню по місту Сєвєродонецьк. Вони цинічно розбили газопровід. Мешканці міста залишилися без блакитного палива.

Також Гайдай запевнив, що триває оборона міста Попасна. Водночас міноборони Росії поширювало фейк про те, що нібито вони місто вже загарбали. За словами Гайдая, оборона тримається міцно, а росіяни "в пакетах".

Як нищать ворога на Луганщині: дивіться відео