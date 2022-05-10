Голова Луганської ОВА назвав заяву окупантів "фантазією". Він запевнив, що жодних перемог у росіян на цьому напрямку нема.

До теми Не скажу, яка саме, але зброя прибуває і вже працює, - глава Луганської ОВА

Оборона ЗСУ – міцна, – Гайдай

Цього разу в своїх фантазіях вони "вийшли на адмінкордон Луганської області біля Попасної". А ще полетіли на Марс і захопили його,

– іронізує Гайдай.

Голова Луганської ОВА запевнив, що українські війська відішли від Попасної на більш укріплені позиції. Оборона там – міцна, жодних проривів окупантам зробити там не вдалось.

Міноборони Росії вигадує собі успіхи

А розповідати міністерству оборони з "зомбоящика" російським громадянам щось потрібно, отож використовують фантазію. А насправді "орки – в пакетах", – додав Гайдай.

Українці знищили окупантів біля Білогорівки

Раніше російські війська спробували перекинути особовий склад поблизу Білогорівки, для цього вони влаштували досить міцні понтонні переправи. Українські захисники їм ці плани поламали: понтонні переправи та техніку знищили. Тим окупантам, яким вдалось вціліти, довелось давати деру вплав.

Попри те, що ЗСУ відійшли з Попасної, вони зайняли більш укріплені позиції, а також сюди вже прийшло підкріплення. Отож, впевнений Гайдай, землю оборонятимуть.

Раніше Луганщина зараз такий же форпост, як і Маріуполь, – Гайдай

Ситуація на Луганщині – досі складна

Попри всі успіхи, ситуація в Луганській області – досі складна. Важкі бої точаться біля Золотого-3 та Золотого-4, а також Катеринівки. Повністю зараз контролюється ЗСУ Воєводівка та Рубіжанський напрямок. Успіхів тут ворог не має.

Що відбувається у Луганській області: останні новини

Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку та Лисичанську постраждав житловий фонд. Також окупанти обстріляли поліцейських у Шипіловому.

Лише за попередню добу наші захисники відбили 15 атак на Луганщині та Донеччині. Вони знищили багато ворожої техніки.

7 травня росіяни поцілили по нафтопереробному заводу в Лисичанську, це був вже другий напад на НПЗ. Пожежу було важко погасити, адже рятувальники не могли приступити до роботи через постійні обстріли. Була і загроза вибуху.

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