Ліквідувати пожежу неможливо через обстріли

Про те, що існує загроза вибуху на нафтопереробному заводі в Лисичанську, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

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За її повідомленням, унаслідок обстрілу на другому за потужністю нафтопереробному заводі України загорілися виробничі потужності. Йдеться про установку з отримання сірки та станції змішування речовин.

Денісова написала у соціальних мережах, що там триває пожежа, яка охопила понад пів гектара території. Росіяни постійно здійснюють обстріли, використовуючи артилерію. Через це ліквідувати пожежу поки неможливо.

Наразі гасіння пожежі неможливе, оскільки обстріли рашистів не вщухають,

– йдеться у повідомленні Денісової.

В Україні ще не було таких масштабів екологічного забруднення

Людмила Денісова наголосила, що вибух призвів не тільки до людських жертв та інфраструктурних руйнувань, але й забруднення довкілля.

Вона повідомила, що внаслідок згорання нафтопродуктів виділяються канцерогени та критично небезпечні для здоров'я людей та довкілля шкідливі речовини.

Таких масштабів екологічного забруднення в Україні ще ніколи не було,

– повідомила омбудсменка.

Яка ситуація на Луганщині: останні новини

Російські військові отримали завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Через це окупанти постійно обстрілюють населені пункти цих областей. За добу 8 травня вони 24 рази обстріляли регіон.

Збройні Сили України тримають позиції, через що ворог цинічно гатить по цивільних. Днями росіяни скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, внаслідок чого загинуло 60 людей. У Попасній під обстріл потрапив водоканал, внаслідок чого без води залишилися близько мільйона людей.

Також ворогу вдалося облаштувати переправу через річку. Існує загроза, що окупанти розвинуть наступ та "відріжуть" Луганську область. Важливо зауважити, що 9 травня евакуації з Луганської області не буде. Російські військові здійснюють безперервні обстріли.

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