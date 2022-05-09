Ликвидировать пожар невозможно из-за обстрелов
О том, что существует угроза взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
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По ее сообщению, в результате обстрела на втором по мощности нефтеперерабатывающем заводе Украины загорелись производственные мощности. Речь идет об установке по получению серы и станции смешивания веществ.
Денисова написала в социальных сетях, что там продолжается пожар, охвативший больше, чем пол гектара территории. Россияне постоянно совершают обстрелы, используя артиллерию. Поэтому ликвидировать пожар пока невозможно.
В настоящее время тушение пожара невозможно, поскольку обстрелы рашистов не утихают,
– говорится в сообщении Денисовой.
В Украине еще не было таких масштабов экологического загрязнения
Людмила Денисова подчеркнула, что взрыв привел не только к человеческим жертвам и инфраструктурным разрушениям, но и к загрязнению окружающей среды.
Она сообщила, что в результате сгорания нефтепродуктов выделяются канцерогены и критически опасные для здоровья людей вредные вещества.
Таких масштабов экологического загрязнения в Украине еще никогда не было,
– сообщила омбудсмен.
Какая ситуация в Луганской области: последние новости
- Российские военные получили задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты этих областей. За сутки 8 мая они 24 раза обстреляли регион.
- Вооруженные Силы Украины держат позиции, из-за чего враг цинично бьет по гражданским. На днях россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в результате чего погибли 60 человек. В Попасной под обстрел попал водоканал, в результате чего без воды остались около миллиона человек.
- Также врагу удалось обустроить переправу через реку. Есть угроза, что оккупанты разовьют наступление и "отрежут" Луганскую область. Важно отметить, что 9 мая эвакуации из Луганской области не будет. Российские военные производят непрерывные обстрелы.
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