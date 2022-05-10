Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, зараз найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Ворог нарощує інтенсивність вогневого впливу та не припиняє спроб наступальних дій.

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Безуспішні атаки ворога на Донбасі

На Донбасі російські окупанти намагаються закріпити свої позиції біля Олександрівки. Також ворог здійснює штурм населеного пункту Шандриголове, але похизуватися успіхом не може.

Окрім того, окупанти намагалися вести штурмові дії в напрямку Мар'їнки, Кам'янки (Ясинуватський район) та Новомихайлівки (Покровський район). На цих напрямках ворог теж не досягнув жодного успіху.

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Російські окупанти не припиняють спроб йти в наступ на Ізюмському напрямку. Росіяни зазнають втрат, але проводять велику підготовку до штурмових дій.

Росіяни проводять приховану мобілізацію для того, щоб відновити свої втрати, які вже сягнули 26 тисяч. Окрім того, ворог мобілізував 500 людей на окупованому Донбасі та відправив їх воювати проти України.

Голова американської розвідки повідомив про те, що навіть у разі поразки на Донбасі Путін не припинить війну проти України. Російський диктатор досі марить захопленням України та не відмовиться від своїх злочинних планів навіть у разі провалу наступу на Сході.

Українським воїнам вдалося повернути під контроль України 4 населені пункти у Харківській області. Йдеться про Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Окрім того, деякі підрозділи російських окупантів зазнали таких великих втрат, що для відновлення боєздатності їх відвели аж у російський Бєлгород. Частина контрактників, яким пощастило повернутися до Росії живими, негайно написали заяви на звільнення. Відтак, росіянам доведеться шукати заміну не лише убитим, а й "відмовникам".

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