Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, самая большая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Враг наращивает интенсивность огневого воздействия и не прекращает попытки наступательных действий.

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Безуспешные атаки врага на Донбассе

На Донбассе российские оккупанты пытаются закрепить свои позиции возле Александровки. Также враг совершает штурм населенного пункта Шандриголово, но похвастаться успехом не может.

Кроме того, оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Марьинки, Каменки (Ясиноватский район) и Новомихайловки (Покровский район). На этих направлениях враг тоже не добился никакого успеха.

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Российские оккупанты не прекращают попыток идти в наступление на Изюмском направлении. Россияне терпят потери, но проводят большую подготовку к штурмовым действиям.

Россияне проводят скрытую мобилизацию для того, чтобы восстановить свои потери, уже достигшие 26 тысяч. Кроме того, враг мобилизовал 500 человек на оккупированном Донбассе и отправил их воевать против Украины.

Глава американской разведки сообщил о том, что даже в случае поражения на Донбассе Путин не прекратит войну против Украины. Российский диктатор до сих пор грезит захватом Украины и не откажется от своих преступных планов даже в случае провала наступления на Востоке.

Украинским воинам удалось вернуть под контроль Украины 4 населенных пункта в Харьковской области. Речь идет о Черкасских Тишках, Русских Тишках, Рубежном и Байраке. Кроме того, некоторые подразделения российских оккупантов понесли такие большие потери, что для восстановления боеспособности их отвели в российский Белгород. Часть контрактников, которым удалось вернуться в Россию живыми, немедля написали заявления на увольнение. Следовательно, россиянам придется искать замену не только убитым, но и "отказникам".

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