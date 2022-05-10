Россия пытается не допустить продвижение украинских защитников

Соответствующую информацию 10 мая сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных Сил Украины. Там заявили, что Россия прибегла к такому шагу, чтобы не допустить продвижение украинских защитников.

Стоит внимания Российские оккупанты, которых мобилизовали только в апреле, уже попали в плен.

Также, как отметили в Генштабе ВСУ, россияне таким образом решили усилить свои войска. Поэтому Россия переместила на территорию Украины около 500 бойцов, мобилизованных на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

В целях недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и для усиления своих войск дополнительно переместили на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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