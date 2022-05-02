Так считает военный эксперт Олег Жданов. Об этом он сказал в эфире 24 канала

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Я думаю, что общую мобилизацию они не объявят никогда,

– подчеркнул эксперт.

Он объяснил, почему так считает. Этому есть несколько причин. В частности, потому что это может вызвать социальный взрыв в России. Тем более часть российского общества ожидает, что 9 мая Путин сообщит какие-то хорошие новости.

Есть альтернатива

"Я думаю, что могут объявить частичную мобилизацию, но об этом не будут говорить со всех страниц газет", – добавил Жданов.

И подчеркнул, что ее могут объявить только в приграничных областях с Украиной.

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