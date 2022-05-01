Такое мнение высказал политолог Игорь Чаленко в эфире 24 канала.

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Он рассказал, что фразу разведки Британии о мобилизации в России не следует преувеличивать, ведь этого может и не произойти. "В действительности министр обороны сказал, что не удивится, если Путин это сделает", – говорит политолог.

Это (мобилизация – 24 канал) будет похорон вообще режима Путина. Ибо то, что мы сейчас увидим по этническим потерям россиян, это обычно буряты и другие. И если будет объявлена всеобщая мобилизация, то российский патриотизм скоро исчезнет,

– заявляет Чаленко.

Политолог подчеркнул, что сегодня еще нет мобилизации в России, но уже лидеры мнений и шоубизнеса отказываются выступать с фашистской символикой России. Поэтому то, над чем работали украинцы, и наши призывы наконец-то сработали.

По мнению Игоря Чаленко, уровень истерии на 9 мая будет максимальным, ведь не все поддерживают Путина, это показывают лишь для того, чтобы не сесть в тюрьму. Он уверяет, что со временем ситуация в России будет ухудшаться, и реальные мнения россиян в поддержку режима Путина также будут уменьшаться.

"Но не стоит тешить себя иллюзиями. Уровень поддержки в России будет достаточным, чтобы Путин продолжал свою кампанию", – подчеркнул политолог.

Объявление мобилизации будет похоронами режима Путина, – Чаленко:



Последние новости о мобилизации в России: коротко

Центр противодействия дезинформации информирует, что в России сложности с призывом в армию. Поэтому россияне могут организовать теракт на своей территории, чтобы иметь повод для объявления мобилизации.

Второй вариант – принудительная мобилизация на оккупированных территориях, а третий – убедить население в том, что их военные защищают Родину.

В МИД Украины подчеркнули, что принудительная организация на временно оккупированных территориях – это военное преступление. Это ведь нарушение норм международного гуманитарного права.

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