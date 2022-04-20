По данным Центра противодействия информации при СНБО Украины, россияне могут прибегнуть к трем вариантам, как решить проблему с призывом. Один из них уже отчасти действует.
Важно Скрытая мобилизация, вербовка боевиков – Веревка о накоплении Россией сил на Востоке
Возможен теракт в России
Россияне могут самостоятельно совершить теракт на своей территории, чтобы потом объявить всеобщую мобилизацию. Впрочем, в этом случае придется признать все войной. А сейчас у них "специальная военная операция".
Но параллельно это будет означать признание войны войной, а недопущение войны – это один из краеугольных камней кремлевской пропаганды,
– добавляют в ЦПД.
Второй вариант – принудительная мобилизация мужчин с оккупированных территорий. Такой вариант уже действует в Крыму и ОРДЛО. На территориях, куда россияне приперлись недавно, они хотят раздать паспорта и провести референдум. А уже после этого мобилизовать людей.
Третий вариант – всячески убедить, что военные "боролись за Родину".
И здесь проблема в том, что на их родину никто не нападал, а наоборот, их государство – агрессор, – отмечают в ЦПИ.
Именно поэтому российская пропаганда распространяет разные фейки о нацистах, биолабораториях, сатанистах и т.д.
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