По данным Центра противодействия информации при СНБО Украины, россияне могут прибегнуть к трем вариантам, как решить проблему с призывом. Один из них уже отчасти действует.

Важно Скрытая мобилизация, вербовка боевиков – Веревка о накоплении Россией сил на Востоке

Возможен теракт в России

Россияне могут самостоятельно совершить теракт на своей территории, чтобы потом объявить всеобщую мобилизацию. Впрочем, в этом случае придется признать все войной. А сейчас у них "специальная военная операция".

Но параллельно это будет означать признание войны войной, а недопущение войны – это один из краеугольных камней кремлевской пропаганды,

– добавляют в ЦПД.

Второй вариант – принудительная мобилизация мужчин с оккупированных территорий. Такой вариант уже действует в Крыму и ОРДЛО. На территориях, куда россияне приперлись недавно, они хотят раздать паспорта и провести референдум. А уже после этого мобилизовать людей.

Третий вариант – всячески убедить, что военные "боролись за Родину".

И здесь проблема в том, что на их родину никто не нападал, а наоборот, их государство – агрессор, – отмечают в ЦПИ.

Именно поэтому российская пропаганда распространяет разные фейки о нацистах, биолабораториях, сатанистах и т.д.

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