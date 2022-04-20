За даними Центру протидії інформації при РНБО України, росіяни можуть вдатися до трьох варіантів, як вирішити проблему з призовом. Один з них вже частково діє.
Важливо Прихована мобілізація, вербування бойовиків, – Мотузяник про накопичення Росією сил на Сході
Можливий теракт в Росії
Росіяни можуть самостійно зробити теракт на своїй території, щоб потім оголосити загальну мобілізацію. Утім, в такому випадку доведеться визнати все війною. А зараз у них "спеціальна воєнна операція".
Але паралельно це буде означати визнання війни війною, а недопущення війни – це один із наріжних каменів кремлівської пропаганди, – додають у ЦПД.
Другий варіант – примусова мобілізація чоловіків з окупованих територій. Такий варіант вже діє в Криму та ОРДЛО. На територіях, куди росіяни приперлися нещодавно, вони хочуть роздати паспорти та провести референдум. А вже після цього мобілізувати людей.
Третій варіант – всіляко переконати, що військові "сражались за Родину".
І тут проблема в тому, що на їхню батьківщину ніхто не нападав, а навпаки, їхня держава — агресор, – зазначають у ЦПД.
Саме тому російська пропаганда поширює різні фейки про нацистів, біолабораторії, сатаністів тощо.
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