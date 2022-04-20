Про це сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник. Він зазначив, що Росія зараз намагається мобілізувати якнайбільше військових.

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"Зважаючи на теперішні бойові дії, сучасний рівень озброєння, техніки, можливостей авіації, така перевага має бути більшою принаймні в 4 – 5 рази", – сказав Мотузяник.

Обіцяють великі гроші

За словами речника, окупанти стягують на Донбас ресурси з усієї Росії. Навіть з віддалених східних регіонів.

Крім цього, там проводять приховану мобілізацію та активне вербування людей. Їм пропонують високе грошове забезпечення,

– заявив Мотузяник.

Він додав, що залучити до війни проти України намагаються насамперед колишніх учасників бойових дій у Сирії, Афганістані, Чечні.

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