Об этом сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Путин всей своей биографией доказал, что он очень любит жизнь. Вряд ли он готов так мгновенно с ним распрощаться, применив ядерное оружие.

Тем более, что эти разговоры о "крысе, которую загнали в угол" – несколько преувеличены. Я не очень люблю сравнение с животными, потому что считаю это оскорблением для этих симпатичных милых зверей,

– сказал Яковенко.

Тем более он считает, что "никто никуда Путина пока не загонял". На сегодняшний день нет столь катастрофической проблемы у главы Кремля для того, чтобы совершать самоубийство. Даже несмотря на то, что он терпит поражение в Украине.

Аналогии с Гитлером

"Да, мы живем сейчас в то время, когда Гитлер покончил жизнь самоубийством и закончилась та кровавая война. Поэтому все эти аналогии появляются, но мне кажется, что они ошибочны", - добавил журналист.

Справка. 30 апреля 1945 года немецкий диктатор Адольф Гитлер совершил самоубийство – застрелился в своем бункере после предательства близких соратников и перед угрозой захвата имперской канцелярии. Гитлер совершил самоубийство как раз в конце войны, поэтому привлечь его к ответственности не смогли.

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