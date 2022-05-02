Об этом сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.
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По его словам, Путин всей своей биографией доказал, что он очень любит жизнь. Вряд ли он готов так мгновенно с ним распрощаться, применив ядерное оружие.
Тем более, что эти разговоры о "крысе, которую загнали в угол" – несколько преувеличены. Я не очень люблю сравнение с животными, потому что считаю это оскорблением для этих симпатичных милых зверей,
– сказал Яковенко.
Тем более он считает, что "никто никуда Путина пока не загонял". На сегодняшний день нет столь катастрофической проблемы у главы Кремля для того, чтобы совершать самоубийство. Даже несмотря на то, что он терпит поражение в Украине.
Аналогии с Гитлером
"Да, мы живем сейчас в то время, когда Гитлер покончил жизнь самоубийством и закончилась та кровавая война. Поэтому все эти аналогии появляются, но мне кажется, что они ошибочны", - добавил журналист.