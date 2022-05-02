Про це сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Путін усією своєю біографією довів, що він дуже любить життя. Тож навряд чи він готовий так миттєво з ним розпрощатись, застосувавши ядерну зброю.

Тим паче, що ці розмови про "щура, якого загнали в кут" – дещо перебільшені. Я не дуже люблю порівняння з тваринами, бо вважаю це образою для цих симпатичних милих звірів,

– сказав Яковенко.

Тим паче, він вважає, що "ніхто нікуди Путіна поки не заганяв". На сьогодні немає настільки катастрофічної проблеми у глави Кремля для того, аби вчиняти самогубство. Навіть попри те, що він зазнає поразки в Україні.

Аналогії з Гітлером

"Так, ми живемо зараз у той час, коли Гітлер закінчив самогубством та закінчилась та кривава війна. Тож всі ці аналогії з'являються, але мені здається, що вони – помилкові", – додав журналіст.

Довідка. 30 квітня 1945 року німецький диктатор Адольф Гітлер скоїв самогубство – застрелився у своєму бункері після зради близьких соратників і перед загрозою захоплення імперської канцелярії. Гітлер скоїв самогубство саме наприкінці війни, тому притягнути його до відповідальності не змогли.

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