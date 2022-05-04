Как сообщает украинская разведка, государство-агрессор набирает "добровольцев". К войне в Украине хотят привлечь казаков из Краснодарского края и Ростовской области.

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Кого набирают в "добровольцы"

Также агитаторы обращают и другие слои населения. Оккупанты прежде всего заинтересованы в:

безработных, оставшихся без работы из-за введения санкции против России;

бывших военных (говорится в частности о тех, кто проживает в других постсоветских странах).

Предлагают сотни тысяч рублей

Ищут желающих поучаствовать в боевых действиях и в Приморском крае. Там предлагают "добровольцам" зарплату – от 200 тысяч рублей.

Заметим! Эксперты уверены, что курс рубля в России не стабилизируется. За него даже нельзя никоим образом купить доллар.

Агитируют в "добровольцы" и в таких областях как Брянская, Курская и Бегородская. Там призывают подписать контракты на три месяца. В этих регионах также готовятся к возможному объявлению частичной мобилизации.

Россияне начинают понимать реальную ситуацию

Разведка уверена, что из-за большого количества убитых военных на войне с Украиной россияне начинают понимать реальную ситуацию. Вызывают сомнения по поводу пропаганды и деньги, которые не выплачивают оккупантам.

Кстати, в Центре противодействия дезинформации сообщали, что оккупанты придумывают новые методы, чтобы привлекать россиян служить. Там распространяют информацию о "сборе людей, которые помогли бы людям из Донбасса в Мариуполе".

Что говорят эксперты о мобилизации в России

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Владимир Путин никогда не объявит общую мобилизацию. Это, мол, может повлечь за собой социальный взрыв.

Правозащитник Марк Фейгин также считает, что глава Кремля не решится на такое решение, в том числе 9 мая.

Политолог Игорь Чаленко уверен, что объявление мобилизации будет настоящим "похоронами" для режима Путина.

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