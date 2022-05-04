Как сообщает украинская разведка, государство-агрессор набирает "добровольцев". К войне в Украине хотят привлечь казаков из Краснодарского края и Ростовской области.
К теме Элемент дальнейшей эскалации, – Вениславский сказал, как россияне могут использовать форму ВСУ
Кого набирают в "добровольцы"
Также агитаторы обращают и другие слои населения. Оккупанты прежде всего заинтересованы в:
- безработных, оставшихся без работы из-за введения санкции против России;
- бывших военных (говорится в частности о тех, кто проживает в других постсоветских странах).
Предлагают сотни тысяч рублей
Ищут желающих поучаствовать в боевых действиях и в Приморском крае. Там предлагают "добровольцам" зарплату – от 200 тысяч рублей.
Агитируют в "добровольцы" и в таких областях как Брянская, Курская и Бегородская. Там призывают подписать контракты на три месяца. В этих регионах также готовятся к возможному объявлению частичной мобилизации.
Россияне начинают понимать реальную ситуацию
Разведка уверена, что из-за большого количества убитых военных на войне с Украиной россияне начинают понимать реальную ситуацию. Вызывают сомнения по поводу пропаганды и деньги, которые не выплачивают оккупантам.
Кстати, в Центре противодействия дезинформации сообщали, что оккупанты придумывают новые методы, чтобы привлекать россиян служить. Там распространяют информацию о "сборе людей, которые помогли бы людям из Донбасса в Мариуполе".
Что говорят эксперты о мобилизации в России
- По мнению военного эксперта Олега Жданова, Владимир Путин никогда не объявит общую мобилизацию. Это, мол, может повлечь за собой социальный взрыв.
- Правозащитник Марк Фейгин также считает, что глава Кремля не решится на такое решение, в том числе 9 мая.
- Политолог Игорь Чаленко уверен, что объявление мобилизации будет настоящим "похоронами" для режима Путина.
Стоит посмотреть – объявление мобилизации будет "похоронами" для Путина: смотрите видео