Як повідомляє українська розвідка, держава-агресорка набирає "добровольців". До війни в Україні хочуть залучити "казаків" із Краснодарського краю та Ростовської області.

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Кого набирають у "добровольці"

Також агітатори звертають і на інші верстви населення. Окупанти насамперед зацікавлені у:

безробітних, які залишились без роботи через введення санкції проти Росії;

колишніх військових (мовиться зокрема про тих, які проживають в інших пострадянських країнах).

Пропонують сотні тисяч рублів

Шукають охочих взяти участь у бойових діях і в Приморському краї. Там пропонують "добровольцям" зарплату – від 200 тисяч рублів.

Зауважимо! Експерти впевнені, що курс рубля в Росії не стабілізується. За нього навіть не можна жодним чином придбати долар.

Агітують у "добровольці" і в таких областях як Брянська, Курська та Бєгородська. Там закликають підписати контракти на 3 місяці. В цих регіонах також готуються до можливого оголошення часткової мобілізації.

Росіяни починають розуміти реальну ситуацію

Розвідка впевнена, що через велику кількість вбитих військових на війні з Україною росіяни починають розуміти реальну ситуацію. Викликають сумніви щодо пропаганди і гроші, які не виплачують окупантам.

До речі, у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що окупанти вигадують нові методи, аби залучати росіян служити. Там поширюють інформацію про "збір людей, які допомогли б людям із Донбасу в Маріуполі".

Що говорять експерти про мобілізацію в Росії

На думку військового експерта Олега Жданова, Володимир Путін ніколи не оголосить загальну мобілізацію. Це, мовляв, може спричинити в державі соціальний вибух.

Правозахисник Марк Фейгін також вважає, що глава Кремля не наважиться на таке рішення, зокрема 9 травня.

Політолог Ігор Чаленко впевнений, що оголошення мобілізації буде справжнім "похороном" для режиму Путіна.

Варто переглянути – оголошення мобілізації буде "похороном" для Путіна: дивіться відео