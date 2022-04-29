Про це в ефірі 24 каналу сказав економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Увага Коли Європа може повністю відмовитися від нафти і газу з Росії: припущення економіста

Як він пояснив, звичайний російський громадянин не може купити рублі за тим курсом, який декларує московська міжбанківська валютна біржа – ні в обмінниках, ні в банку.

Так само, підприємства, які хочуть щось "несанкційне" закупити за кордоном, також не зможуть придбати валюту за цим курсом.

Тобто сьогодні у Росії ввели жорсткі валютні обмеження через блокування валютних рахунків Центробанку і політику Заходу. Тож той формальний курс – є нереальним,

– пояснив Пендзин.

Тому так долар придбати ніяк не вдасться.

Ще один знаковий момент – вимога розраховуватись за енергоносії в Європу у рублях. Так вони мають на меті примусити європейців обійти санкції, щоб зробити рубль конвертованою валютою. Однак Росії не вдасться це зробити.

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