Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, таким механизмом стала "обманная" мобилизация.

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Новые способы привлечения в ряды оккупантов

В нескольких пророссийских телеграм-каналах, осуществляющих медийное сопровождение войны России против Украины, появилось сообщение о "сборе и оперативном отправлении добровольцев" в район Мариуполя для оказания помощи жителям Донбасса.

Для 14-дневной миссии набирают исключительно стрессоустойчивых мужчин в возрасте от 18 лет без серьезных хронических заболеваний. Лица этой категории должны взять с собой паспорт, предметы личной гигиены, спальный мешок и сменную одежду.

Как отмечают эксперты Центра, такая агитационная работа россиян является одним из элементов механизма скрытой мобилизации, когда лицо не отдает себе отчет, что его отправляют в район ведения боевых действий для непосредственного участия в них.

Напомним, чтобы не сорвать мобилизацию, россияне закрывают въезд и выезд на временно оккупированную территорию Крыма. Ограничение вступит в силу 30 апреля.

Россия начала скрытую мобилизацию резервистов: детали в видео