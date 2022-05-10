Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины, руководитель БО "Лазар" Ростислав Смирнов. По его мнению, в России не пойдут на такой шаг по нескольким причинам.

К теме США не наблюдают никаких признаков "новой крупной российской мобилизации", – ISW

Почему в России не объявят мобилизацию

По словам Смирнова, мобилизация – это война. В России не зря называют полномасштабное нападение на Украину "спецоперацией". Если у россиян спрашивают, поддерживают ли они, то значительное количество людей дает утвердительный ответ. Впрочем, если говорить именно о формулировке "война", то для их понимания это другое.

Справка. Согласно результатам соцопроса "Левада-центра" , по состоянию на конец апреля, через 2 месяца войны с Украиной, 74% россиян поддерживают нападение России на Украину и действия оккупационных войск. Не поддерживают подобные действия 19% респондентов.

Вторая причина – если объявят мобилизацию, это может иметь негативные последствия в российском обществе. Люди начнут сомневаться в эффективности действий российских военных, ведь сейчас они уверены, что потери личного состава их армии в Украине не велики.

Мобилизация, вероятно, будет последним, на что пойдет Путин,

– отметил советник главы МВД.

По мнению Смирнова, в России возможна частичная мобилизация, но скрытая. Речь идет о весеннем призыве на срочную службу. С ними либо добровольно, либо недобровольно подписывают контракты.

Однако следует понимать, что качество такой мобилизации будет достаточно низким, потому что это срочники, не имеющие серьезной подготовки и мотивации.

"Они видят потери, они тоже будут об этом знать. Возможно, это не всегда знает общество, потому что о таком не говорит телевидение. Однако сами военные все прекрасно знают, ведь видят "200", – добавил советник главы МВД.

Мобилизация в России: что известно

В американском Институте изучения войны заявили , что Россия испытывает большие проблемы с формированием сил, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако, несмотря на нехватку живой силы, признаков "новой великой русской мобилизации" нет.

По данным украинской разведки, Россия продолжает скрытую мобилизацию , чтобы пополнить резервы оккупационных войск. В настоящее время основное внимание там уделяется набору "добровольцев" из российских "казаков" Ростовской области и Краснодарского края.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Владимир Путин не объявит общую мобилизацию. Это, мол, может повлечь за собой в государстве "социальный взрыв".

Советник главы МВД прокомментировал возможное объявление полной мобилизации: смотрите видео