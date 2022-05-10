Об этом заявили в Американском Институте изучения войны (ISW) со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

Важно Российские оккупанты, которых мобилизовали только в апреле, уже попали в плен.

Американский чиновник заявил, что США не наблюдают никаких признаков "новой крупной российской мобилизации". Он добавил, что в настоящее время в Украине находится 97 батальонных тактических групп. Однако они постоянно перемещаются и выезжают из Украины для переоборудования и пополнения запасов, что свидетельствует о том, что российские войска продолжают нести значительные потери в бою.

В то же время, в ISW отметили, что члены частной военной компании Вагнера "срочно" пригласили сотни тысяч дополнительных военных для усиления сил России на Донбассе.

Обратите внимание! Основной целью российских оккупантов в Украине является оцепление украинских сил на востоке и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, для ее достижения россияне пытаются оцепить украинские войска в котле между Изюмом и этими областями.

Мобилизация в России: главное

Заметим, что скрытая мобилизация в России идет уже давно. Еще раньше украинская разведка установила, что в России проводятся мероприятия по скрытой мобилизации бывших военнослужащих, безработных и российских "казаков" из южных областей.

Кроме того, добровольцев ищут и в Приморском крае на Дальнем Востоке. Украинские разведчики утверждают, что желающим поехать воевать в Украину предлагают не менее 200 тысяч рублей (почти 90 тысяч гривен) ежемесячно.

В Белгородской, Брянской и Курской областях, граничащих с Украиной, проводят подобные мероприятия по вербовке желающих пройти "короткую военную службу по контракту" до 3 месяцев. Кроме того, в этих областях проводятся подготовки к частичной мобилизации мужского населения в случае резкого ухудшения ситуации в театре ведения боевых действий в Украине.

Какая ситуация с мобилизацией в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории нашей страны ввели военное положение, уже прошел ряд волн мобилизации. Были призваны в ряды Вооруженных Сил Украины и другие сектора обороны страны, те военнослужащие, которые имеют опыт ведения боевых действий с 2014 года.

Как объяснил народный депутат Федор Вениславский, в настоящее время нужды в мобилизации нет, но в случае более существенных угроз со стороны России – не исключают следующие волны мобилизации.

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