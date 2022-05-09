Об этом 9 мая рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, таких заключенных в городе более 2 тысяч.

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Украинские заключенные станут пушечным мясом: что известно о планах оккупантов

В Херсоне есть следственный изолятор, а также три тюрьмы и сейчас относительно заключенных в них сложилась опасная ситуация. Сообщается, что оккупанты хотят дать заключенным оружие и заставить их воевать.

В этих местах лишения свободы живут 700 работников, которые никуда не выходят. У них пока есть еда и вода. И держатся. Ведь если они уйдут из этих учреждений, заключенных точно заберут,

– рассказывает Денисова.

Она добавляет, что оккупанты создают в Херсоне пыточные. Сейчас, например, был арестован бывший мэр города. Людей хватают прямо на улицах, они исчезают. Часть принудительно мобилизуют.

Российские военные хотят ставить заключенных впереди своей армии, как пушечное мясо. А представьте, что это будет означать для украинской армии, которая не может стрелять в своих людей, которых заставляют идти против них,

– добавляет омбудсмен.

О чем еще рассказала Денисова: коротко

В Украине работает горячая линия, сейчас на нее поступило 33,5 тысячи звонков.

При поддержке ЮНИСЕФ с 1 апреля работает линия психологической поддержки. На 8 апреля получили 830 звонков.

"Азовсталь" остается под контролем Украины. Свидетели из Мариуполя, которые звонят по телефону на горячую линию, рассказывают, что сейчас Россия пытается уничтожать доказательства своих преступлений. Так, известно, что под Мариуполем есть братская могила размером 300 метров.

Более 200 тысяч мариупольцев были принудительно депортированы из Украины в Россию. Перед этим они проходят фильтрационные лагеря. Судьба людей, не прошедших эти лагеря, неизвестна. В розыске более 16 тысяч украинцев, четверть из них – мариупольцы

Более 100 украинских военнослужащих уже освободили. Все они нуждаются в психологической помощи.

В то же время, в Украине российские военнопленные на таком же обеспечении, как и украинские солдаты.

В Украине есть риск голода, поскольку с временно оккупированных территорий уже вывезена четверть запасов для посадки, овощи со складов вывозятся в Крым и Краснодарский край.