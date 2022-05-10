Об этом рассказали в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ на странице в фейсбуке. На восточном фронте российские войска кое-где терпят сокрушительные потери, однако существуют такие направления, где оккупанты наращивают силы для наступления.

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По данным Генштаба ВСУ, в последние дни захватчики пополняли запасы боеприпасов и материально-технических средств. Также враг проводил инженерное оборудование передовых позиций и усиливал воздушную разведку.

На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку,

– сообщили в Генштабе.

В частности, вчера сообщалось, что войска агрессора готовятся для проведения дальнейших наступательных действий в двух направлениях: Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Что известно о городе Изюм во время войны: коротко

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