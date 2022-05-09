Подробности от Генштаба

Враг активно использует авиацию и артиллерию. К счастью, оккупантам пока не удается значительно продвинуться.

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Россияне нарастили огневое влияние и пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Они хотят получить полный контроль над всем Донбассом. Это позволит врагу открыть сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

За сутки 8 мая наши военные отбили 6 вражеских атак на Донбассе. Они уничтожили:

  • 20 танков,
  • 28 единиц боевой бронированной техники,
  • 5 единиц автомобильной техники,
  • 1 артиллерийскую систему,
  • 1 специальный бронированный автомобиль.

Какая ситуация в других направлениях

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях белорусские подразделения усиливают охрану границы.
  • Возле Изюма россияне хотят наступать на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.
  • На Южнобужском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии и реактивных систем залпового огня подразделения Вооруженных Сил Украины.
  • В Крыму оккупанты готовятся к проведению парада.

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