Подробности от Генштаба
Враг активно использует авиацию и артиллерию. К счастью, оккупантам пока не удается значительно продвинуться.
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Россияне нарастили огневое влияние и пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Они хотят получить полный контроль над всем Донбассом. Это позволит врагу открыть сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.
За сутки 8 мая наши военные отбили 6 вражеских атак на Донбассе. Они уничтожили:
- 20 танков,
- 28 единиц боевой бронированной техники,
- 5 единиц автомобильной техники,
- 1 артиллерийскую систему,
- 1 специальный бронированный автомобиль.
Какая ситуация в других направлениях
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях белорусские подразделения усиливают охрану границы.
- Возле Изюма россияне хотят наступать на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.
- На Южнобужском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии и реактивных систем залпового огня подразделения Вооруженных Сил Украины.
- В Крыму оккупанты готовятся к проведению парада.
Последние новости о войне в Украине
- За сутки 8 мая россияне 9 раз атаковали Одесскую область своими ракетами. Большинство ракет уничтожили силы ПВО, однако часть из них повредила электроподстанцию, газопровод и жилые дома. К сожалению, пострадали люди. Сколько именно и в каком они состоянии – не сообщают.
- По словам Алексея Арестовича, Россия не нанесет ядерный удар по Киеву 9 мая. Этот вопрос, мол, закрыла временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, когда вернулась в украинскую столицу.
- В течение суток 8 мая на Юге страны ВСУ ликвидировали 51 вражеского бойца, 2 дрона, 2 реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С", а также вертолет и танк.
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