Подробности от Генштаба

Враг активно использует авиацию и артиллерию. К счастью, оккупантам пока не удается значительно продвинуться.

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Россияне нарастили огневое влияние и пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Они хотят получить полный контроль над всем Донбассом. Это позволит врагу открыть сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

За сутки 8 мая наши военные отбили 6 вражеских атак на Донбассе. Они уничтожили:

20 танков,

28 единиц боевой бронированной техники,

5 единиц автомобильной техники,

1 артиллерийскую систему,

1 специальный бронированный автомобиль.

Какая ситуация в других направлениях

На Волынском, Полесском и Северском направлениях белорусские подразделения усиливают охрану границы.

Возле Изюма россияне хотят наступать на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии и реактивных систем залпового огня подразделения Вооруженных Сил Украины.

В Крыму оккупанты готовятся к проведению парада.

Обратите внимание! По данным СМИ, на войну в Украине Россия ежедневно тратит около 900 миллионов долларов. Эти деньги идут на выплаты военным, оружие, боеприпасы и ракеты, а также ремонт поврежденной техники.

Последние новости о войне в Украине

За сутки 8 мая россияне 9 раз атаковали Одесскую область своими ракетами. Большинство ракет уничтожили силы ПВО, однако часть из них повредила электроподстанцию, газопровод и жилые дома. К сожалению, пострадали люди. Сколько именно и в каком они состоянии – не сообщают.

По словам Алексея Арестовича, Россия не нанесет ядерный удар по Киеву 9 мая. Этот вопрос, мол, закрыла временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, когда вернулась в украинскую столицу.

В течение суток 8 мая на Юге страны ВСУ ликвидировали 51 вражеского бойца, 2 дрона, 2 реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С", а также вертолет и танк.

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