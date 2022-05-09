Об этом советник главы Офиса президента заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. Он призвал украинцев не верить слухам.
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Арестович заверил, что ядерного удара по Киеву не будет
Советник главы ОП отметил, что 8 мая Квин вместе с дипломатами вернулась в Посольство Соединенных Штатов в Киеве. Этим она раз и навсегда закрыла вопросы панических сплетен по поводу вероятного ядерного удара по столице.
Я уже устал отвечать на этот вопрос. Не будет ядерного удара по Киеву. Спасибо Кристине Квин за работников американского посольства,
– добавил Арестович.
Он подчеркнул, что уже устал объяснять, почему этого не произойдет.
"Надо снова записывать видео о новой психологической фазе и о том, что не нужно вестись на эти страшные ужасы. При чем их распространяют казалось бы не глупые люди, которые наделены властью", – отметил советник руководителя ОП.
Арестович объяснил, что говорит о некоторых чиновниках, призывающих своих родных уезжать из Киева, потому что якобы получили тайную информацию, что ядерный удар будет.
"Напоминаю, что информационно-психологические провокации будут продолжаться больше и чаще. Не отрывайтесь от реальности", – подытожил советник главы ОП.
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Коротко о ядерном шантаже России
- По данным иностранных СМИ, президент страны-агрессорки Владимир Путин на параде 9 мая намекнет Западу на ядерную войну самолетом "судного дня" – Ил-80, который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. Он якобы "нашпигован" технологиями.
- Кроме того, страна-террористка отработала запуск баллистических ракет "Искандер". Именно они могут использоваться для ядерных ударов.
- Несмотря на это, в Соединенных Штатах отрицают угрозу применения оккупантами такого оружия. Там утверждают, что активно следят за ядерным потенциалом России.
- Также президент США Джозеф Байден заявил, что угрозы захватчиков использовать ядерное оружие являются признаком отчаяния Путина. Это свидетельствует о провале его плана.
- Однако на фоне военных преступлений России в Украине президент Владимир Зеленский не исключает, что враги могут ударить ядерным оружием.
- Обратите внимание, что страна-террористка имеет один из крупнейших ядерных потенциалов, включающий 4,5 тысяч единиц. Большинство из них – оружие тактического поражения.
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