Об этом советник главы Офиса президента заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. Он призвал украинцев не верить слухам.

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Арестович заверил, что ядерного удара по Киеву не будет

Советник главы ОП отметил, что 8 мая Квин вместе с дипломатами вернулась в Посольство Соединенных Штатов в Киеве. Этим она раз и навсегда закрыла вопросы панических сплетен по поводу вероятного ядерного удара по столице.

Я уже устал отвечать на этот вопрос. Не будет ядерного удара по Киеву. Спасибо Кристине Квин за работников американского посольства,

– добавил Арестович.

Он подчеркнул, что уже устал объяснять, почему этого не произойдет.

"Надо снова записывать видео о новой психологической фазе и о том, что не нужно вестись на эти страшные ужасы. При чем их распространяют казалось бы не глупые люди, которые наделены властью", – отметил советник руководителя ОП.

Арестович объяснил, что говорит о некоторых чиновниках, призывающих своих родных уезжать из Киева, потому что якобы получили тайную информацию, что ядерный удар будет.

"Напоминаю, что информационно-психологические провокации будут продолжаться больше и чаще. Не отрывайтесь от реальности", – подытожил советник главы ОП.

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Коротко о ядерном шантаже России

По данным иностранных СМИ, президент страны-агрессорки Владимир Путин на параде 9 мая намекнет Западу на ядерную войну самолетом "судного дня" – Ил-80, который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. Он якобы "нашпигован" технологиями.

Кроме того, страна-террористка отработала запуск баллистических ракет "Искандер". Именно они могут использоваться для ядерных ударов.

Несмотря на это, в Соединенных Штатах отрицают угрозу применения оккупантами такого оружия. Там утверждают, что активно следят за ядерным потенциалом России.

Также президент США Джозеф Байден заявил, что угрозы захватчиков использовать ядерное оружие являются признаком отчаяния Путина. Это свидетельствует о провале его плана.

Однако на фоне военных преступлений России в Украине президент Владимир Зеленский не исключает, что враги могут ударить ядерным оружием.

Обратите внимание, что страна-террористка имеет один из крупнейших ядерных потенциалов, включающий 4,5 тысяч единиц. Большинство из них – оружие тактического поражения.

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