Об этом Владимир Зеленский сообщил во время разговора с греческим общественным вещателем ERT, пишет 24 канал. Президент отметил, что пока Украина воюет с Россией, следует рассматривать любые атаки со стороны врага.

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Ожидем все

По его словам, сейчас наше общество не доверяет обещаниям, решениям или заявлениям России. С момента российско-украинской войны процент доверия в этом смысле снизился до нуля.

Сегодня мы можем ожидать любых шагов со стороны России. Хотя когда-то у нас были надежды на мирное урегулирование,

– заметил Зеленский.

Доверия нет

Он напомнил, что еще с 2014 года Россия говорила что-то об выполнении "минска". Затем Владимир Путин и военное руководство страны-агрессора публично заверяли, что никогда не будет полномасштабного вторжения в Украину.

Доверия нет. Поскольку на верхушке, на уровне людей, лично принимающих решение, говорят одно, а делают другое,

– заявил президент.

Как отметил Зеленский, когда в российских средствах массовой информации время от времени появляются очень открытые сигналы по применению ядерного оружия, возникает много вопросов. В то же время и риски.

Запрет не останавливает врага

Президент напомнил, что сейчас Россия активно использует в Украине запретное оружие. К примеру, фосфорные бомбы, которые враг применил прямо в центре Харькова, в Мариуполе. Кроме того, забросал ими Запорожскую, Донецкую, Луганскую области.

Все это применялось, хоть и запрещено. В то же время свидетельствует о том, что Россия может использовать и другое запрещенное оружие,

– подчеркнул Зеленский.

Президент объяснил, почему есть риски применения Россией ядерного оружия / Видео из телеграма Владимира Зеленского



Ядерный шантаж Путина и реакции США

Когда Украина будет иметь большие успехи в войне против России, вероятно, ядерная угроза возрастет, поскольку Путин захочет "сохранить лицо". Такие опасения выразил глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес.

Заместитель госсекретаря США по вопросам безопасности Виктория Нуланд заявила, что они серьезно воспринимают угрозы Путина относительно ядерной войны. Как она подчеркнула, если Россия это сделает, то уже не оправится от последствий.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ядерная риторика России очень опасна. Он подчеркнул, что в случае ядерной войны – проигрывают все стороны.

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