Про це Володимир Зеленський повідомив під час розмови з грецьким суспільним мовником ERT, пише 24 канал. Президент зазначив, що поки Україна воює з Росією, треба розглядати будь-які атаки з боку ворога.

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Очікуємо все

За його словами, зараз наше суспільство не довіряє обіцянкам, рішенням чи заявам Росії. З моменту російсько-української війни відсоток довіри у цьому сенсі знизився до нуля.

Сьогодні можемо очікувати будь-яких кроків з боку Росії. Хоча колись у нас були сподівання щодо мирного врегулювання,

– зауважив Зеленський.

Довіри немає

Він нагадав, що ще з 2014 року Росія говорила щось про виконання "мінська". Потім Володимир Путін та військове керівництво країни-агресорки публічно запевняли, що ніколи не буде повномасштабного вторгнення в Україну.

Довіри немає. Оскільки на верхівці, на рівні людей, які особисто ухвалюють рішення, говорять одне, а роблять інше,

– заявив президент.

Як зазначив Зеленський, коли в російських засобах масової інформації час від часу з'являються дуже відкриті сигнали щодо застосування ядерної зброї, то виникає багато питань. Водночас і ризиків.

Заборона не зупиняє ворога

Президент нагадав, що зараз Росія активно використовує в Україні заборонену зброю. До прикладу, фосфорні бомби, які ворог застосував просто в центрі Харкова, у Маріуполі. Крім того, закидав ними Запорізьку, Донецьку, Луганську області.

Усе це застосовувалось, хоча й заборонено. Водночас свідчить про те, що Росія може використовувати й іншу заборонену зброю,

– підкреслив Зеленський.

Президент пояснив, чому є ризики застосування Росією ядерної зброї / Відео з телеграму Володимира Зеленського



Ядерний шантаж Путіна та реакція США

Коли Україна матиме великі успіхи у війні проти Росії ймовірно ядерна загроза зросте, оскільки Путін захоче "зберегти обличчя". Такі побоювання висловив голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес.

Заступниця держсекретаря США з безпекових питань Вікторія Нуланд заявила, що вони серйозно сприймають погрози Путіна стосовно ядерної війни. Як вона наголосила, якщо Росія це зробить, то вже не оговтається від наслідків.

Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ядерна риторика Росії є дуже небезпечною. Він підкреслив, що у випадку ядерної війни – програють усі сторони.

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