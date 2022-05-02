Про це Володимир Зеленський повідомив під час розмови з грецьким суспільним мовником ERT, пише 24 канал. Президент зазначив, що поки Україна воює з Росією, треба розглядати будь-які атаки з боку ворога.
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Очікуємо все
За його словами, зараз наше суспільство не довіряє обіцянкам, рішенням чи заявам Росії. З моменту російсько-української війни відсоток довіри у цьому сенсі знизився до нуля.
Сьогодні можемо очікувати будь-яких кроків з боку Росії. Хоча колись у нас були сподівання щодо мирного врегулювання,
– зауважив Зеленський.
Довіри немає
Він нагадав, що ще з 2014 року Росія говорила щось про виконання "мінська". Потім Володимир Путін та військове керівництво країни-агресорки публічно запевняли, що ніколи не буде повномасштабного вторгнення в Україну.
Довіри немає. Оскільки на верхівці, на рівні людей, які особисто ухвалюють рішення, говорять одне, а роблять інше,
– заявив президент.
Як зазначив Зеленський, коли в російських засобах масової інформації час від часу з'являються дуже відкриті сигнали щодо застосування ядерної зброї, то виникає багато питань. Водночас і ризиків.
Заборона не зупиняє ворога
Президент нагадав, що зараз Росія активно використовує в Україні заборонену зброю. До прикладу, фосфорні бомби, які ворог застосував просто в центрі Харкова, у Маріуполі. Крім того, закидав ними Запорізьку, Донецьку, Луганську області.
Усе це застосовувалось, хоча й заборонено. Водночас свідчить про те, що Росія може використовувати й іншу заборонену зброю,
– підкреслив Зеленський.
Президент пояснив, чому є ризики застосування Росією ядерної зброї / Відео з телеграму Володимира Зеленського
Ядерний шантаж Путіна та реакція США
- Коли Україна матиме великі успіхи у війні проти Росії ймовірно ядерна загроза зросте, оскільки Путін захоче "зберегти обличчя". Такі побоювання висловив голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес.
- Заступниця держсекретаря США з безпекових питань Вікторія Нуланд заявила, що вони серйозно сприймають погрози Путіна стосовно ядерної війни. Як вона наголосила, якщо Росія це зробить, то вже не оговтається від наслідків.
- Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ядерна риторика Росії є дуже небезпечною. Він підкреслив, що у випадку ядерної війни – програють усі сторони.
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