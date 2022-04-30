Відповідну заяву заступниця держсекретаря США з безпекових питань Вікторія Нуланд зробила в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє 24 канал. Вона наголосила, що погрози Росії ядерною війною – надзвичайно безвідповідальна поведінка для країни, яка є постійним членом Ради безпеки ООН.

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Не дай Боже, щоб Путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення. На жаль, від початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що погрози Путіна слід сприймати всерйоз,

– заявила Нуланд.

Вона запевнила, що США та наші союзники готуються й до такого розвитку подій. Водночас якщо Росія дійде до застосування ядерної зброї, це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого не оговтається ні сам Путін, ні загалом Росія.

Загрози застосування ядерної зброї у США не бачать

У Штатах активно слідкують за ядерним потенціалом Росії. Однак, попри погрози Кремля, США наразі не бачать загрози застосування ядерної зброї.

Президент Джо Байден під час виступу 28 квітня також прокоментував погрози Путіна. Лідер США наголосив, що не варто так просто говорити про ядерну зброю. Заяви Росії Байден назвав провалом Путіна.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що з боку Росії емоції так і ллються. Зокрема, Кремль вже почав погрожувати ядерною війною. Водночас це свідчить про одне: Росія розуміє, що справа не йде до її перемоги. Тим часом Україна не боїться жодних погроз.

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