Соответствующее заявление заместитель госсекретаря США по вопросам безопасности Виктория Нуланд сделала в интервью росСМИ, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что угрозы России ядерной войной – чрезвычайно безответственное поведение для страны, являющейся постоянным членом Совбеза ООН.
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Не дай Бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение. К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что угрозы Путина следует воспринимать всерьез,
– заявила Нуланд.
Она заверила, что США и наши союзники готовятся к такому развитию событий. В то же время, если Россия дойдет до применения ядерного оружия, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого не оправится ни сам Путин, ни в целом Россия.
Угрозы применения ядерного оружия в США не видят
- В Штатах активно следят за ядерным потенциалом России. Однако, несмотря на угрозы Кремля, США пока не видят угрозы применения ядерного оружия.
- Президент Джо Байден, выступая 28 апреля, также прокомментировал угрозы Путина. Лидер США подчеркнул, что не стоит так просто говорить о ядерном оружии. Заявления России Байден назвал провалом Путина.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со стороны России эмоции так и льются. В частности, Кремль уже начал угрожать ядерной войной. В то же время это свидетельствует об одном: Россия понимает, что дело не идет к его победе. Между тем, Украина не боится никаких угроз.
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