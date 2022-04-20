Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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Почему Кремль может не отважиться

По словам Арестовича, на такие возможные действия России сразу будет реакция США, Франции, Великобритании и Китая, также имеющих ядерное оружие. Соответственно, "что-то" может полететь и в сторону российского государства, поэтому в Кремле на это не пойдут.

Я всегда спрашиваю: "Чтобы что?". Стратегическое ядерное оружие он (Путин – 24 канал) не применит,

– отметил советник главы ОПУ.

Если же говорить о тактическом ядерном оружии, то его создавали для уничтожения батальонной районной обороны. Такой удар по силе напоминает очень мощный авиационный или артиллерийский.

Справка. Тактическое ядерное оружие предназначено для применения вблизи линии фронта и в ближнем тылу врага, а стратегическое – для поражения глубокого тыла.

Однако после этого войска должны пройти через это "ядерное пятно", чтобы продолжать наступление и "прибить" оборону противника.

Я хочу посмотреть на российские войска, которые пойдут через "ядерное пятно" сейчас, в 21 веке. Особенно после того, как в Чернобыле несколько десятков из них умерли из-за неосторожного обращения в радиоактивной местности,

– отметил советник главы ОПУ.

Арестович отметил, что с военной точки зрения единичное использование тактического ядерного оружия не имеет никакого смысла. Если же будет многократное использование – это уже ядерная война в Европе, грозящая, прежде всего, радиоактивному заражению Беларуси и европейской части России.

"Не думаю, что в их планы входит сделать эти территории непригодными для жизни. В то же время, на это будет немедленная реакция мира", – добавил советник главы ОПУ.

Арестович объяснил, почему Путин может не отважиться использовать ядерное оружие: смотрите видео