О том, что такое тактическое ядерное оружие и чем оно опасно, в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, в результате применения тактического ядерного оружия происходит взрыв, однако его мощность малая. Она начинается с 0,4 килотонны и заканчивается примерно на мощности 10 килотонн.

Это ракета комплекса "Точка-У" с дальностью пуска до 120 километров. Минимальная (мощность – 24 канал) 0,4 килотонны – это артиллерийский боеприпас калибра 152 миллиметра. У этого боеприпаса радиус поражения составляет примерно 15 километров. Олег Жданов Военный эксперт

Каков порядок применения оружия

Как рассказал Жданов, сначала противник должен отвести свои войска на безопасное расстояние, а это ориентировочно 20 – 25 километров. Затем наносится ядерный удар тактическим оружием малой мощности.

Войска должны надеть средства индивидуальной защиты, включить противоатомную защиту на бронетехнике и на максимальной скорости пройти через эпицентр ядерного взрыва. Уже после этого необходимо разворачивать наступление по заданным направлениям.

Также может быть выбран любой из городов и по нему может быть нанесен удар тем же ракетным комплексом "Точка-У",

– рассказал военный эксперт.

Однако в условиях применения ядерного оружия об этом можно будет узнать только спустя некоторое время. Дело в том, что у нее один из важных факторов – электромагнитное излучение, которое выводит из строя любой электронный прибор, если он имеет в своем составе транзисторы.

То есть в месте применения такого оружия не будет ни связи, ни возможности сообщить средствами информации.

Обратите внимание! Глава внешней разведки США Уильям Бернс предупредил об опасности применения тактического или малого ядерного боеприпаса со стороны России. Однако пока у него нет данных о развертывании войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы.

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