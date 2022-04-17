Про те, що таке тактична ядерна зброя і чим вона небезпечна, в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

До теми Світ має готуватися до того, що Путін використає ядерну зброю, – Зеленський

За його словами, внаслідок застосування тактичної ядерної зброї стається вибух, однак його потужність мала. Вона починається з 0,4 кілотонни й закінчується приблизно на міцності 10 кілотонн.

Це ракета комплексу "Точка-У" з дальністю пуску до 120 кілометрів. Мінімальна (потужність – 24 канал) 0,4 кілотонни – це артилерійський боєприпас калібру 152 міліметри. У цього боєприпасу радіус ураження становить приблизно 15 кілометрів. Олег Жданов Військовий експерт

Яким є порядок застосування зброї

Як розповів Жданов, спершу противник повинен відвести свої війська на безпечну відстань, а це орієнтовно 20 – 25 кілометрів. Потім завдається ядерний удар тактичною зброєю малої потужності.

Війська повинні одягнути засоби індивідуального захисту, увімкнути протиатомний захист на бронетехніці й на максимальній швидкості пройти через епіцентр ядерного вибуху. Вже після цього необхідно розгортати наступ по завданих напрямках.

Також може бути обране будь-яке з міст і по ньому може бути завданий удар тим же ракетним комплексом "Точка-У",

– розповів військовий експерт.

Однак в умовах застосування ядерної зброї про це можна буде дізнатися лише через деякий час. Річ у тім, що вона має один з важливих факторів – електромагнітне випромінювання, яке виводить з ладу будь-який електронний прилад, якщо він має у своєму складі транзистори.

Тобто у місці застосування такої зброї не буде ні зв'язку, ні можливості про щось повідомити засобами інформації.

Зверніть увагу! Голова зовнішньої розвідки США Вільям Бернс попередив про небезпеку застосування тактичного або малого ядерного боєприпасу з боку Росії. Однак наразі він не має даних про розгортання військ або переміщення озброєнь, які вказували б на такі плани.

Варто переглянути – наслідки ракетного удару росіян по Києву: дивіться відео