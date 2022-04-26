Об этом министр обороны США заявил во время пресс-конференции в Германии. 26 апреля на базе Рамштайна провели встречу главы Минобороны 40 стран, среди них – Алексей Резников.

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Такая риторика – опасная и не помогает, – Резников

Вы слышали, как я не раз говорил, что такая риторика очень опасная и не помогает. Никто не хочет, чтобы атомная война произошла. Это война, в которой все стороны проигрывают,

– сказал Ллойд Остин.

Также глава Пентагона отметил, что считает, что Украина в будущем сделает запрос на членство в НАТО. Однако присоединение к Альянсу – не ко времени, сейчас главное – завершить войну. Решение о деэскалации должен принять исключительно глава Кремля, ведь это он начал войны.

Угрозы о ядерном оружии со стороны России: коротко

По мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, Владимир Путин не применит стратегическое ядерное оружие.

На такие действия, отметил Арестович, была бы сразу реакция США, Франции, Великобритании и Китая.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что Запад преодолел страх перед ядерным шантажом России.

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