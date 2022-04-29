Соответствующее заявление 29 апреля обнародовал чиновник Министерства обороны США. Как отмечает первоисточник, он отказался называть личные данные или должность.

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Представитель Минобороны подчеркнул, что правительство США ежедневно следит за ядерным потенциалом России.

Мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угрозы для территории НАТО,

– говорится в его заявлении.

Напомним, ранее Россия заявила, что планирует развернуть свои недавно опробованные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по США.

Как на угрозы России реагирует мир

Накануне президент США Джо Байден подчеркнул, что риторика России, включающая угрозы использования ядерного оружия, является признаком отчаяния Путина и свидетельствует о провале его плана.

Антониу Гуттериш забил тревогу из-за того, что Россия повысила уровень боевой готовности своего ядерного оружия после военного вторжения в Украину. До визита Москвы и Киева генсек ООН предупредил, что перспектива ядерного конфликта снова стала возможной.

Политолог Саакян утверждает, что у России еще есть потенциал для эскалации конфликта и удар по логистике и конвоям с оружием – также элемент "нащупывания" реакции стран Запада,

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что ядерное оружие – последний козырь, который может использовать Россия.

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