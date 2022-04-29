Соответствующее заявление 29 апреля обнародовал чиновник Министерства обороны США. Как отмечает первоисточник, он отказался называть личные данные или должность.
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Представитель Минобороны подчеркнул, что правительство США ежедневно следит за ядерным потенциалом России.
Мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угрозы для территории НАТО,
– говорится в его заявлении.
Напомним, ранее Россия заявила, что планирует развернуть свои недавно опробованные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по США.
Как на угрозы России реагирует мир
- Накануне президент США Джо Байден подчеркнул, что риторика России, включающая угрозы использования ядерного оружия, является признаком отчаяния Путина и свидетельствует о провале его плана.
- Антониу Гуттериш забил тревогу из-за того, что Россия повысила уровень боевой готовности своего ядерного оружия после военного вторжения в Украину. До визита Москвы и Киева генсек ООН предупредил, что перспектива ядерного конфликта снова стала возможной.
- Политолог Саакян утверждает, что у России еще есть потенциал для эскалации конфликта и удар по логистике и конвоям с оружием – также элемент "нащупывания" реакции стран Запада,
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что ядерное оружие – последний козырь, который может использовать Россия.
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