Антониу Гутерреш забил тревогу из-за того, что Россия повысила уровень боевой готовности своего ядерного оружия после военного вторжения в Украину.

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Генсек ООН не исключает возможность ядерного конфликта

Гутерреш повторно призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Перспектива ядерного конфликта, некогда немыслимая, теперь снова стала возможной,

– заявил Гутерреш журналистам.

Кроме того, генсек ООН заявил о необходимости обеспечения безопасности ядерных объектов на территории Украины после пожара на Запорожской АЭС, который возник после захвата станции российскими оккупантами. Добавим, что это крупнейшая в Европе АЭС.

В то же время Гутерреш резко изменил свою риторику. Последние несколько недель он говорил, что вероятность применения ядерного оружия "немыслима", информирует Welt. Кроме того, лидер ООН четко раскритиковал действия России как государства-агрессора:

Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения и подавляющее большинство уничтоженной гражданской инфраструктуры были вызваны российскими вооруженными силами в связи с войной.

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