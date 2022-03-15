Санкции также коснутся бывших должностных лиц. Об этом сообщили в Госдепе США.

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США вводят санкции против 11 человек из оборонного сектора России

Госдепартамент США объявил о введении очередных санкций в отношении высокопоставленных представителей оборонного сектора государства-агрессора.

Государственный департамент продолжает накладывать серьезные санкции на российских руководителей оборонной отрасли,

– говорится в сообщении.

Новые санкции будут касаться 11 физических лиц, которые работают или работали в оборонном секторе России, в частности:

восьмерых заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова, Геннадия Жидко,

главы Росгвардии Виктора Золотова,

главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева,

гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

Все имущество чиновников, которое находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, заблокируют.

"Кроме того, также блокируется (имущество – 24 канал) любых юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одним или нескольким лицам, включенным в список санкций", – добавили в Госдепе США.

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