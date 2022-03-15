Санкції також торкнуться колишніх посадовців. Про це повідомили у Держдепі США.
До теми ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти Росії
США вводять санкції проти 11 осіб з оборонного сектору Росії
Держдепартамент США оголосив про запровадження чергових санкцій щодо високопоставлених представників оборонного сектору держави-агресорки.
Державний департамент продовжує накладати серйозні санкції на російських керівників оборонної галузі,
– мовиться у повідомленні.
Нові санкції стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі Росії, зокрема:
- вісьмох заступників міністра оборони Росії – Олексія Криворучка, Тимура Іванова, Юнус-Бека Євкурова, Дмитра Булгакова, Юрія Садовенка, Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Геннадія Жидка,
- голови Росгвардії Віктора Золотова,
- голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитра Шугаєва,
- гендиректора "Рособоронекспорту" Олександра Міхєєва.
Усе майно чиновників, яке перебуває у Сполучених Штатах або перебуває у володінні чи під контролем осіб із США, заблокують.
"Крім того, також блокується (майно – 24 канал) будь-яких юридичних осіб, яким прямо чи опосередковано належать на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій", – додали в Держдепі США.
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