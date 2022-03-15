Санкції також торкнуться колишніх посадовців. Про це повідомили у Держдепі США.

До теми ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти Росії

США вводять санкції проти 11 осіб з оборонного сектору Росії

Держдепартамент США оголосив про запровадження чергових санкцій щодо високопоставлених представників оборонного сектору держави-агресорки.

Державний департамент продовжує накладати серйозні санкції на російських керівників оборонної галузі,

– мовиться у повідомленні.

Нові санкції стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі Росії, зокрема:

вісьмох заступників міністра оборони Росії – Олексія Криворучка, Тимура Іванова, Юнус-Бека Євкурова, Дмитра Булгакова, Юрія Садовенка, Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Геннадія Жидка,

голови Росгвардії Віктора Золотова,

голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитра Шугаєва,

гендиректора "Рособоронекспорту" Олександра Міхєєва.

Усе майно чиновників, яке перебуває у Сполучених Штатах або перебуває у володінні чи під контролем осіб із США, заблокують.

"Крім того, також блокується (майно – 24 канал) будь-яких юридичних осіб, яким прямо чи опосередковано належать на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій", – додали в Держдепі США.