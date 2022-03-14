Про це мовиться у повідомленні представництва Франції, яка зараз головує в Раді ЄС.

Раніше ЄС посилить санкції проти нафтових компаній РФ, але ембарго не введе, – ЗМІ

Санкції – проти фізичних та юридичних осіб, причетних до вторгнення

Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки,

– зазначили в Раді ЄС.

Каральні обмеження набудуть чинності, як тільки вони будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

СОТ попросили призупинити розгляд заявки Білорусі

Також ЄС звернувся до Світової організації торгівлі, аби призупинити дію положення про найбільше сприяння для Росії. Також закликають СОТ призупинити розгляд заявки Білорусі.

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