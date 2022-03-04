Огонь на крупнейшей АЭС Европы был ликвидирован в 6:20 4 марта. Он возник в 01:38 из-за непрерывных обстрелов российских убийц.

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Что случилось на ЗАЭС

Об опасности ядерного взрыва для мира сообщил представитель пресс-службы атомной электростанции Андрей Туз. Он заявил, что снаряды россиян попадают по блокам. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов обратился к оккупантам с требованием немедленно перестать вплотную обстреливать Запорожскую АЭС.

Впоследствии в Энергоатоме сообщили, что снаряд попал в энергоблок. Пожарные из-за обстрелов не могли добраться до него, чтобы погасить пожар. Андрей Туз подчеркнул, что ядерное топливо находится внутри ядерного реактора.

Трансляция из Запорожской АЭС: смотрите видео

От единой энергосистемы был отключен третий энергоблок. В ГСЧС в 3:17 отметили, что противопожарное состояние на АЭС удается удерживать в пределах нормы.

На территорию Запорожской АЭС в 3:25 ворвались кадыровцы. Они пытались заминировать станцию. Исполняющий обязанности гендиректора станции Игорь Мурашов сказал, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена.

Пожар распространился на 3, 4, 5 этажах здания. В 4:47 спасатели до сих пор не могли начать тушить огонь. Впоследствии им удалось добраться на станцию и в 5:55 локализовать пожар.

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Текст публикации ГСЧС Украины

Запорожская область

В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.