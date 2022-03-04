Об этом в 01:38 4 марта сообщил представитель пресс-службы атомной электростанции Андрей Туз.

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В результате обстрелов войсками России в сторону Запорожской АЭС произошел пожар,

– сказал он.

Андрей Туз в эфире телеканала "Рада" проинформировал, что атаки ведутся из тяжелой техники. Враги стреляют по атомной станции, снаряды попадают по блокам. По его словам, существует реальная угроза атомной опасности.

Он подчеркнул, что следует прекратить огонь и устранить последствия. Однако если обстрелы продолжатся, то последствия могут быть ужасающими. Они выйдут далеко за пределы Украины. До эфира радиационное состояние было в норме.

"Персонал сделает все, чтобы не произошло аварии, но мы понимаем, как в такой ситуации могут развиваться события", – добавил представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции.

В свою очередь мэр Энергодара Дмитрий Орлов записал видеообращение к российским оккупантам с требованием немедленно перестать обстреливать Запорожскую АЭС.