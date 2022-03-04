Британский премьер подтвердил такие намерения в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они согласились, что сейчас решающим является прекращение огня.
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Необдуманные действия президента Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы,
– заявил Джонсон.
Как известно, российская орда, зайдя на территорию Запорожской атомной станции, стреляла по энергоблоках и админзданиях. Сейчас там пожар и спасателей оккупанты не пропускают, чтобы погасить возгорание.
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