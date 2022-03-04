Британський прем'єр підтвердив такі наміри у розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Вони погодились, що зараз вирішальним є припинення вогню.

До теми Працює один із шести енергоблоків, – в ДСНС розповіли про ситуацію з пожежею на ЗАЕС

Необдумані дії президента Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи,

– заявив Джонсон.

Як відомо, російська орда, зайшовши на територію Запорізької атомної станції, стріляла про енергоблоках та адмінбудівлях. Зараз там пожежа і рятувальників окупанти не пропускають, щоб погасити займання.





Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!