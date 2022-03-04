Вогонь охопив 3, 4, 5 поверхи будівлі. Окупанти не дають, аби рятувальники приступили до ліквідації наслідків пожежі.
Важливо Європа має терміново прокинутись, – звернення Зеленського через обстріли Запорізької АЕС
Протипожежний стан АЕС – в нормі.
Обстріли Запорізької АЕС
Росіяни всю ніч обстрілюють Запорізьку АЕС. Вони влучили в енергоблок. В. о гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека порушена.
Володимир Зеленський закликав світ негайно втрутитись, бо може бути "другий Чорнобиль".
Росія атакує Запорізьку АЕС:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!