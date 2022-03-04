Вогонь охопив 3, 4, 5 поверхи будівлі. Окупанти не дають, аби рятувальники приступили до ліквідації наслідків пожежі.

Важливо Європа має терміново прокинутись, – звернення Зеленського через обстріли Запорізької АЕС

Протипожежний стан АЕС – в нормі.

Обстріли Запорізької АЕС

Росіяни всю ніч обстрілюють Запорізьку АЕС. Вони влучили в енергоблок. В. о гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека порушена.

Володимир Зеленський закликав світ негайно втрутитись, бо може бути "другий Чорнобиль".

Росія атакує Запорізьку АЕС:



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