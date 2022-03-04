Горить найбільша АЕС Європи, російські танки розстрілюють атомні блоки. Зеленський наголосив, що танки обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють.

Важливо Росія обстріляла Запорізьку АЕС, – Зеленський

Росія хоче повторити Чорнобиль

Президент наголосив, що звертається до всіх, хто знає слово "Чорнобиль". Він нагадав про глобальну катастрофу, з наслідками якої боролись сотні тисяч людей.

За словами президента, Росія хоче повторити Чорнобильську катастрофу, однак це буде в 6 разів масштабніше, бо на ЗАЕС є 6 енергоблоків, а не один

Європейці, прокиньтесь, будь ласка!

– наголосив Зеленський.

Він додав, що обговорив ситуацію з партнерами. Зокрема, з Олафом Шольцом, Анджеєм Дудою, Джо Байденом, з головою МАГАТЕ Гроссі, Борисом Джонсоном.

Таке відбувається вперше в історії

Зеленський відзначив, що жодна держава ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Таке відбувається вперше в історії людства.

"Держава-терорист вдалась і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність", – сказав глава держави.

Якщо буде вибух – кінець Європі

Наші хлопці завжди тримали АЕС в безпеці, щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг захопити й замінувати станцію, аби потім шантажувати ядерною катастрофою весь світ.

Треба зупинити російських військових негайно!..Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європи,

– наголосив Зеленський.

Насамкінець він додав, що зупинити Росію зараз може тільки Європа.