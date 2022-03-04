Горит самая большая АЭС Европы, российские танки расстреливают атомные блоки. Зеленский подчеркнул, что танки оборудованы тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют.

Важно Сейчас Россия обстреливает Запорожскую АЭС, – Зеленский

Россия хочет повторить Чернобыль

Президент подчеркнул, что обращается ко всем, кто знает слово "Чернобыль". Он напомнил о глобальной катастрофе, с последствиями которой боролись сотни тысяч человек.

По словам президента, Россия хочет повторить Чернобыльскую катастрофу, однако это будет в 6 раз масштабнее, потому что на ЗАЭС есть 6 энергоблоков, а не один

Европейцы, очнитесь, пожалуйста!

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что обсудил ситуацию с партнерами. В частности, с Олафом Шольцом, Анджеем Дудой, Джо Байденом, с главой МАГАТЭ Гросси, Борисом Джонсоном.

Такое происходит впервые в истории

Зеленский отметил, что ни одно государство никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Такое происходит впервые в истории человечества.

"Государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза, теперь это реальность", – сказал глава государства.

Если будет взрыв – конец Европе

Наши ребята всегда держали АЭС в безопасности, чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог захватить и заминировать станцию, чтобы потом шантажировать ядерной катастрофой весь мир.

Надо остановить российских военных немедленно!.. Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европы,

– подчеркнул Зеленский.

В заключение он добавил, что остановить Россию сейчас может только Европа.