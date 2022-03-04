Огонь охватил 3, 4, 5 этажа здания. Оккупанты не дают, чтобы спасатели приступили к ликвидации последствий пожара.

Важно Европа должна срочно проснуться, – обращение Зеленского из-за обстрелов Запорожской АЭС

Противопожарное состояние АЭС – в норме.

Обстрелы Запорожской АЭС

Россияне всю ночь обстреливают Запорожскую АЭС. Они попали в энергоблок. И. о гендиректора станции Игорь Мурашов заявил, что ядерная безопасность нарушена.

Владимир Зеленский призвал мир немедленно вмешаться, потому что может быть "второй Чернобыль".

Россия атакует Запорожскую АЭС:

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