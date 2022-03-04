Существует реальная угроза мировых масштабов, последствия спрогнозировать невозможно. Об этом сообщил представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз.

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Неделю назад энергоблок находился на мощности и был подключен к энергосети. Несколько дней назад он был переведен в состояние планового ремонта. Ядерное топливо находится внутри ядерного реактора. Оно еще не выгружено,

– сказал он.

Андрей Туз добавил, что в центральном зале есть бассейн перегрузки и выдержки ядерного топлива, также содержащий сборки с ураном и ядерным топливом. Если сейчас произойдет разрушение гермоболочки, то выход радиоактивных материалов реален.

В результате обстрелов оккупантов на Запорожской АЭС произошел пожар. Однако ветер дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара, а дальше на Урал.

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