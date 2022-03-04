Існує реальна загроза світових масштабів, наслідки спрогнозувати неможливо. Про це повідомив представник пресслужби АЕС Андрій Туз.

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Тиждень тому енергоблоку перебував на потужності та був під'єднаний до енергомережі. Декілька днів тому його перевели у стан планового ремонту. Ядерне паливо перебуває у середині ядерного реактора. Воно ще не вивантажене,

– сказав він.

Андрій Туз додав, що у центральному залі є басейн перевантаження та витримки ядерного палива, який також містить збірки з ураном і ядерним паливом. Якщо зараз відбудеться руйнування гермоболонки, то вихід радіоактивних матеріалів реальний.

Внаслідок обстрілів окупантів на Запорізькій АЕС виникла пожежа. Однак вітер дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону й Краснодара, а далі на Урал.

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