Пожежники не можуть почати гасити вогонь. Окупанти розстрілюють впритул.
Наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону й Краснодара.
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В Енергоатомі заявили, що російський снаряд влучив в енергоблок Запорізької АЕС. Там палає пожежа.
Джерело:Енергоатом
Пожежники не можуть почати гасити вогонь. Окупанти розстрілюють впритул.
Наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону й Краснодара.
Доповнюємо...